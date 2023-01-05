"Обещал на тракторе переехать человека": Гордон анонсировал разоблачение Поворознюка (видео)

Конфликт медийных личностей набирает обороты

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон продолжает конфликт с одиозным президентом футбольного клуба "Ингулец" из Петрово (Кировоградская область) Александром Поворознюком. Скандал начался после того, как Поворознюк обвинил Гордона в работе на спецслужбы рф.

Гордон на своей странице в Instagram анонсировал разоблачение Поворознюка. По словам журналиста, футбольный функционер "тесно связан с врагом". Кроме того, Дмитрий прикрепил к посту видео, на котором Поворознюк угрожает на тракторе переехать человека.

"Мой любимец саша поворознюк во всей красе – обещает переехать человека на тракторе. Доколе будем восхищаться бандюками, доколе будем избирать криминал во власть? На днях расскажу о его тесной связи с врагом", — написал Гордон.

Напомним, на днях Поворознюк загремел в базу "Миротворец". При этом бизнесмен даже обрадовался этому, ведь попал в одну компанию с женой президента Украины Еленой Зеленской.

Ранее Поворознюк рассказал, что нужно сделать с президентом рф владимиром путиным.