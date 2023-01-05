"Обіцяв на тракторі переїхати людину": Гордон анонсував викриття Поворознюка (відео)

Конфлікт медійних осіб набирає обертів

Відомий український журналіст Дмитро Гордон продовжує конфлікт з одіозним президентом футбольного клубу "Інгулець" із Петрово (Кіровоградська область) Олександром Поворознюком. Скандал розпочався після того, як Поворознюк звинуватив Гордона у роботі на спецслужби рф.

Гордон на своїй сторінці в Instagram анонсував викриття Поворознюка. За словами журналіста, футбольний функціонер "тісно пов’язаний із ворогом". Крім того, Дмитро прикріпив до посту відео, на якому Поворознюк погрожує на тракторі переїхати людину.

"Мій улюбленець сашко поворознюк в усій красі — обіцяє переїхати людину на тракторі. Доки будемо захоплюватися бандюками, доки будемо обирати кримінал до влади? Днями розповім про його тісний зв’язок з ворогом", — написав Гордон.

Нагадаємо, днями Поворознюк загримів у базу "Миротворець". При цьому бізнесмен навіть зрадів цьому, адже потрапив до однієї компанії з дружиною президента України Оленою Зеленською.

Раніше Поворознюк розповів, що треба зробити з президентом росії володимиром путіним.