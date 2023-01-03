"Чистосердечне зізнання": Поворознюк загримів у базу "Миротворець"

Поворознюк дає дуже відверті інтерв’ю

Скандальний президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк, у якого нещодавно спалахнув конфлікт із журналістом Дмитром Гордоном, потрапив до бази центру "Миротворець".

Про це повідомляє офіційний сайт громадської організації. Поворознюка звинувачують у "пограбуванні держави".

"Мародер. Злодій. Усвідомлені дії, спрямовані на розграбування України. Щиросердно зізнався в тому, що багато і довго грабував державу, хвалиться тим, що цим заробив свої статки", — йдеться у повідомленні на сайті.

Також на сайті представлені відповідні фрагменти інтерв’ю Поворознюка українським ЗМІ. Крім того, стверджується, що бізнесмен має три судимості, одна з яких за статтею 86 КК України ("Викрадення державного або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна").

Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про скоєння цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.

Довідка: Центр "Миротворець" – український сайт та громадська організація, що публікує дані про людей, які вважаються авторами сайту ворогами України, або "дії яких мають ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права".

Нагадаємо, Поворознюк набув популярності завдяки сказаній після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну фразі "Вова, ї**ш їх!".

Раніше президент "Інгульця" розкритикував Ілона Маска через пропозицію американця щодо України.