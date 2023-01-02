"Всі питання до путіна": екстренер "Зеніту" розповів росіянам, хто вкрав у них футбол

Через агресію рф втратила не тільки футбол

Російський футбол, який наприкінці грудня 2022 року міг перейти в Азію, повернеться в міжнародну сім’ю, якщо президент росії володимир путін кардинально змінить свою політику.

Такою думкою з bookmaker-ratings.ru поділився чеський тренер Володимир Петржела. Таким чином, Петржела вказав росіянам, у кого треба питати за санкції у футболі й не тільки.

"Чи повернуть росію в УЄФА у 2023 році? Все залежить від путіна, це більше до нього питання. Якщо поточна ситуація не зміниться, ніхто в Європі не захоче повернути російські команди до міжнародних змагань.

У вас залишиться лише один шлях – Азія. І то не факт, що все вийде”, – сказав Петржела.

До слова, Петржела з 2003 по 2006 рік тренував "Зеніт" (Санкт-Петербург). Разом із цією командою він брав "срібло" у чемпіонаті та Кубок прем’єр-ліги.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули збірну рф та всі російські клуби від участі у всіх міжнародних змаганнях під своєю егідою. Через це Російський футбольний союз (РФС) намагався піти до Азійської конфедерації футболу (АФК), проте на зняття санкцій цей трансфер ніяк не вплине.