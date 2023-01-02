"Все вопросы к путину": экс-тренер "Зенита" рассказал россиянам, кто украл у них футбол

Из-за агрессии рф лишилась не только футбола

Российский футбол, который в конце декабря 2022 года мог перейти в Азию, вернется в международную семью, если президент рф владимир путин кардинально изменит свою политику.

Таким мнением с bookmaker-ratings.ru поделился чешский тренер Властимил Петржела. Таким образом, Петржела указал россиянам, у кого надо спрашивать за санкции в футболе и не только.

"Вернут ли россию в УЕФА в 2023 году? Все зависит от путина, это больше к нему вопрос. Если текущая ситуация не изменится, никто в Европе не захочет вернуть российские команды в международные соревнования.

У вас останется только один путь – Азия. И то не факт, что все получится", – сказал Петржела.

К слову, Петржела с 2003 по 2006 год тренировал "Зенит" (Санкт-Петербург). Вместе с этой командой он брал "серебро" в чемпионате и Кубок премьер-лиги.

Напомним, в феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную рф и все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях под своей эгидой. Из-за этого Российский футбольный союз (РФС) пытался уйти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако на снятие санкций этот трансфер никак не повлияет.