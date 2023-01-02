В Украине может появиться стадион имени Пеле

Глава мирового футбола выступил с интересной инициативой

Международная федерации футбола (ФИФА) попросит каждую страну мира назвать стадион в честь легендарного бразильского футболиста Пеле, который умер 29 декабря 2022.

Об этом заявил президент Федерации Джанни Инфантино перед церемонией прощания с легендой футбола, передает The Guardian. Джанни отметил, что обратится с данным призывом ко всем странам мира, а потому стадион имени Пеле, вероятно, может появиться и в Украине.

"Мы намерены попросить каждую страну мира переименовать один из футбольных стадионов в честь Пеле", — заявил Инфантино.

К слову, глава мирового футбола лично полетел в Бразилию, чтобы отдать дань памяти Пеле. 2 января гроб с телом 3-кратного чемпиона мира доставили на стадион "Сантос" в штате Сан-Паулу, где проходит церемония прощания с легендарным бразильским футболистом.

Напомним, Пеле умер вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния пациента. Бразилец успел попрощаться с родными и близкими. С легендой футбола буду прощаться целые сутки.