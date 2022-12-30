Никто не может посчитать: сколько голов забил Пеле

Разные источники называют разные цифры

Один из величайших игроков в мировом футболе Пеле умер после долгой борьбы с неизлечимой болезнью. Долгое время он владел уймой рекордов, но один из них вызывает ожесточенные споры у любителей футбольной статистики. Сколько голов забил Пеле? Этот вопрос не дает покоя фанатам футбола. Давайте рассмотрим все версии.

Игровая карьера бразильского форварда пришлась на 1950-1970-е годы. В то время никто не вел скрупулезно футбольную статистику из-за чего и появились разночтения.

За национальную сборную Бразилии Пеле забил 77 голов в 92 международных футбольных матчах. Это на долгие годы сделало его лучшим бомбардиром Бразилии за всю историю. Повторить рекорд удалось Неймару на чемпионате мира 2022 года. Эти цифры неоспоримы.

В официальных матчах Пеле на клубном уровне забил 680 голов. 643 из них были забиты за "Сантос", еще 37 форвард забил за "Нью-Йорк Космос".

Интересно, что 643 гола Пеле за "Сантос" были рекордом по количеству голов, забитых игроком за один клуб почти полвека, пока его не побил Лионель Месси. Аргентинец забил 672 гола в 778 матчах за "Барселону", прежде чем покинуть испанскую команду в 2021 году, сообщает olympics.com.

Когда дело доходит до количества голов Пеле за всю карьеру, то можно увидеть разные цифры. Сюда включают товарищеские поединки, которые "Сантос" и "Нью-Йорк" играли по всему миру. А также матчи сборной вооруженных сил Бразилии, за которую играл Пеле, когда служил в армии.

Книга рекордов Гиннеса признает Пеле игроком с наибольшим количеством голов в мировом футболе.

"Наибольшее количество голов, забитых Эдсоном Арантисом ду Насименту (Бразилия), известным как Пеле за период с 7 сентября 1956 года по 1 октября 1977 года в 1363 играх, составляет 1279 голов", — запись из Книги рекордов Гиннеса.

Между тем, ФИФА (Международная футбольная федрация) и КОНМЕБОЛ (Южноамериканская федерация футбола) оценивали результативность Пеле в 1281 гол, принимая во внимание два гола в выступлениях за "Сантос" после его официального ухода из спорта.

Сам Пеле оценивал свою результативность в 1283 гола.

Международная любительская организация, занимающаяся сбором статистических данных о футболе, которая хранит подробные исторические данные и записи футбольных матчей, оценивает результативность Пеле в 1303 гола.