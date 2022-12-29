Умер "Король футбола" Пеле

Не стало иконы спорта

Легендарный бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) скончался на 83-м году жизни.

Об этом сообщает AP. Бразилец, который является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу, долгое время боролся с онкологией.

Пеле сражался с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки с 2021 года. Бразилец прошел курс химиотерапии, однако впоследствии его организм перестал реагировать на нее, а болезнь не отступила. Из-за этого состояние легенды футбола постепенно ухудшалось. 29 ноября 2022 года во время ЧМ в Катаре Пеле был госпитализирован. Дочь трехкратного чемпиона мира в начале декабря рассказывала, что ее отец также подхватил инфекцию в легких.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший ЧМ в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах). Всего за сборную Бразилии он забил 77 голов в 92 играх. Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно Неймар повторил достижение легенды.

На клубном уровне Пеле играл за бразильский "Сантос", с которым дважды выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок (в 1962 и 1963 году), и американский "Нью-Йорк Космос". Кроме того, Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.

За несколько дней до смерти Пеле попрощался с друзьями и близкими.

Отметим, футбольный клуб "Сантос" уже в декабре начал подготовку к похоронам легенды. На домашней арене клуба в центре поля установили большую палатку, в которой разместили золотой гроб с изображением Пеле по бокам.