Первый после Пеле: уникальное достижение сына президента Либерии

Тимоти Веа забил гол на чемпионате мира

Нападающий сборной США Тимоти Веа в матче чемпионата мира с Уэльсом забил единственный гол своей команды. Матч завершился со счетом — 1:1.

Валлийцы не участвовали в финальных турнирах чемпионата мира с 1958 года. Последним футболистом, который поражал ворота Уэльса на мундиале, был легендарный бразилец Пеле. Об этом сообщает "Чемпионат".

Примечательно, что Тимоти Веа является сыном бывшего футболиста и президента Либерии Джорджа Веа, который в 1995 году выигрывал "Золотой мяч".

Смотрите гол Веа в ворота Уэльса:

А вот так забивал Пеле Уэльсу:

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