Перший після Пеле: унікальне досягнення сина президента Ліберії

Тімоті Веа забив гол на чемпіонаті світу

Нападник збірної США Тімоті Веа у матчі чемпіонату світу з Уельсом забив єдиний гол своєї команди. Матч завершився з рахунком — 1:1.

Валлійці не брали участь у фінальних турнірах чемпіонату світу з 1958 року. Останнім футболістом, який вражав ворота Уельсу на мундіалі, був легендарний бразилець Пеле. Про це повідомляє "Чемпіонат".

Примітно, що Тімоті Веа є сином колишнього футболіста та президента Ліберії Джорджа Веа, який у 1995 році вигравав "Золотий м’яч".

Дивіться гол Веа у ворота Уельсу:

А ось так забивав Пеле Уельсу:

Раніше ми писали, що вболівальника з Данії не пустили на матч ЧС-2022 через шкарпетки.

Нагадаємо, що герой матчу Катар-Еквадор підтримав Україну після нападу росії.