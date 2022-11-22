Перший після Пеле: унікальне досягнення сина президента Ліберії
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Тімоті Веа забив гол на чемпіонаті світу
Нападник збірної США Тімоті Веа у матчі чемпіонату світу з Уельсом забив єдиний гол своєї команди. Матч завершився з рахунком — 1:1.
Валлійці не брали участь у фінальних турнірах чемпіонату світу з 1958 року. Останнім футболістом, який вражав ворота Уельсу на мундіалі, був легендарний бразилець Пеле. Про це повідомляє "Чемпіонат".
Примітно, що Тімоті Веа є сином колишнього футболіста та президента Ліберії Джорджа Веа, який у 1995 році вигравав "Золотий м’яч".
Дивіться гол Веа у ворота Уельсу:
А ось так забивав Пеле Уельсу:
Раніше ми писали, що вболівальника з Данії не пустили на матч ЧС-2022 через шкарпетки.
Нагадаємо, що герой матчу Катар-Еквадор підтримав Україну після нападу росії.