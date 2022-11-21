Син президента Ліберії забив за збірну США на ЧС-2022

Поєдинок завершився бойовою нічиєю — першою на цьому турнірі

На чемпіонаті світу з футболу 21 листопада було зіграно матч групи В між збірними США та Уельсу. Поєдинок завершився з рахунком — 1:1. Ми вели онлайн-трансляцію матчу США — Уельс.

Напередодні зустрічі до американських футболістів звернувся президент США Джо Байден із мотиваційними словами. А героєм зустрічі для Штатів мало не став син президента Ліберії — Тімоті Веа.

У першому таймі Тімоті реалізував вихід віч-на-віч і вивів збірну США вперед.

Тімоті Веа народився у Нью-Йорку. Там він починав займатися футболом, потім був у клубній системі "Парі Сен-Жермен", навіть зіграв пару матчів за клуб. Наразі виступає за "Лілль".

Його батько Джордж Веа — єдиний африканський футболіст, який став володарем "Золотого м’яча" (1995). З 2018 року – президент Ліберії.

Зіпсував настрій сімейству Веа та всьому США Гарет Бейл. Валлієць заробив пенальті та сам його реалізував.

США — Уельс — 1:1

Голи: Веа (36) — Бейл (82, пен.)

Нагадаємо, що герой матчу Катар — Еквадор підтримав Україну після нападу росії.

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