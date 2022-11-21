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Тренере, випускай мене! Як Джо Байден мотивував збірну США (відео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Байден звернувся до американської команди
Байден звернувся до американської команди. Фото Колаж "Телеграфа"

Глава держави підтримав команду перед матчем із Уельсом

У понеділок, 21 листопада, збірна США стартує на чемпіонаті світу. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу США — Уельс.

А напередодні гри президент США Джо Байден звернувся із мотиваційною промовою до американських футболістів.

"Тренер, випускай мене, я готовий грати", — почав з жарту телефонну розмову Байден.

"Хлопці, знаю, що ви – андердоги. Але ось що вам скажу: у вашій команді одні з найкращих гравців світу, ви представляєте цю країну, і я знаю, що гратимете від щирого серця. Тому давайте здивуємо їх усіх.

Продовжуйте довіряти одне одному. Грайте настільки ретельно, наскільки тільки можете. І знайте, що ваші сім’ї, ваші товариші та вся країна вболівають за вас", – сказав Байден.

Нагадаємо, що герой матчу Катар — Еквадор підтримав Україну після нападу росії.

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Раніше ми писали, що збірна Польщі летіла до чемпіонату світу під прикриттям американських винищувачів.

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#Збірна США #Джо Байден #ЧС-2022 #Чемпіонат світу з футболу 2022 року #ЧС-2022 в Катарі