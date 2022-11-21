Тренер, выпускай меня! Как Джо Байден мотивировал сборную США (видео)

Глава государства поддержал команду перед матчем с Уэльсом

В понедельник, 21 ноября, сборная США стартует на чемпионате мира. Мы ведем онлайн-трансляцию матча США — Уэльс.

А накануне игры президент США Джо Байден обратился с мотивационной речью к американским футболистам.

"Тренер, выпускай меня, я готов играть", – начал с шутки телефонный разговор Байден.

"Парни, знаю, что вы – андердоги. Но вот что вам скажу: в вашей команде одни из лучших игроков мира, вы представляете эту страну, и я знаю, что будете играть от всего сердца. Поэтому давайте удивим их всех.

Продолжайте доверять друг другу. Играйте настолько усердно, насколько только можете. И знайте, что ваши семьи, ваши товарищи и вся страна болеют за вас", – сказал Байден.

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии.

Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: это история Кубка мира по футболу. Судьба трофея настолько уникальна, что можно снимать сериал.

Ранее мы писали, что сборная Польши летела на чемпионат мира под прикрытием американских истребителей.