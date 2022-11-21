Герой первого матча ЧМ-2022 поддержал Украину (фото)

Эннер Валенсия сфотографировался в футболке "Шахтера"

Нападающий "Фенербахче" и сборной Эквадора Эннер Валенсия стал героем первого матча чемпионата мира по футболу. Его два гола принесли победу Эквадору над Катаром.

Интересно, что еще весной Валенсия поддержал Украину после начала полномасштабной войны. Футболист запостил в Instagram фотографию, на которой он в футболке донецкого "Шахтера" с надписью "Футбол для мира". А супруга Эннера вплела в косы желтую и синюю ленты. Это случилось после благотворительного матча, в котором турецкий "Фенербахче" играл с украинским клубом.

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