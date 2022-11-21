США — Уэльс: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Валлийцы не пустили на мундиаль Украину

В понедельник, 21 ноября, на чемпионате мира по футболу будет сыгран матч группы В между сборными США и Уэльса. Чуть ранее проведут встречу Англия и Иран. Поединок состоится в городе Аль-Райян и начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча США — Уэльс.

Подножка Украине

Сборная Уэльса попала на мундиаль благодаря победе над Украиной в решающем стыковом матче. Валлийцы добыли минимальную победу после того, как Андрей Ярмоленко подправил мяч в собственные ворота.

США

Для американцев это уже будет одиннадцатый мундиаль в истории. Своего лучшего достижения команда добилась на первом чемпионате мира. В 1930 году сборная США выиграла бронзовые медали.

Уэльс

Валлийцы всего лишь второй раз пробились на мировое первенство. В далеком 1958 году они дошли до четвертьфинала.

История встреч

За всю свою историю сборные дважды сыграли между собой, в товарищеских матчах. В 2003 году сборная США выиграла — 2:0, а в 2020 была зафиксирована ничья — 0:0.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор предлагают сделать ставку на победу США с коэффициентом — 2,39 (вероятность 39%). В то же время триумф валлийцев и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,40 (29%) и 3,10 (32%) соответственно.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Ахмед бин Али" (Аль-Райян). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Стадион примет 7 матчей: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.

После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, но арена останется футбольной. На ней будет играть клуб "Аль-Райян".

Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.

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