Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: история Кубка мира по футболу

Победители мундиалей теперь могут прикоснуться к Кубку мира лишь в день финала, а в постоянное владение получают копию

Месяц 32 лучшие сборные мира будут в Катаре сражаться за самый ценный футбольный трофей. История этого кубка настолько удивительна, что странно как до сих пор о нем не сняли сериал.

Богиня Ника

В 1928 году президент ФИФА Жюль Риме решил, что пришло время определить лучшую команду всех континентов. И уже через два года Уругвай организовал чемпионат мира.

Но что вручать победителю? Задачу разработать дизайн трофея получил французский скульптор Абель Лафлер. Он же схватил идею, которая была на поверхности — из греческой мифологии. Произведение Лафлера представляло собой статуэтку крылатой богини победы Ники, держащей над головой восьмиугольный кубок.

Трофей был выполнен из позолоченного серебра с основанием из синего полудрагоценного камня – лазурита. Его высота составляла 35 сантиметров, а вес – 3,8 килограмма.

Первым обладателем трофея стала сборная Уругвая, капитан которой Хосе Насасси получил статуэтку богини Ники из рук Жюля Риме.

Обувная коробка

Перед Второй мировой войной чемпионат мира выиграла Италия и когда Европа заполыхала в огне, трофей находился в хранилище одного из банков Рима. Опасаясь, что под шумок награду могут оттуда украсть, вице-президент ФИФА итальянец Отторино Барасси забрал трофей к себе домой. И до конца войны держал под кроватью в коробке из-под обуви.

Герой Пиклз

За пару месяцев до начала ЧМ-1996 трофей выставили в Центральном зале Вестминстера в рамках выставки редких марок Stanley Gibbons Stampex. И 20 марта 1966 года он исчез из витрины.

Вскоре председатель Английской футбольной ассоциации Джо Мирс получил записку от похитителя. Тот требовал 15 тысяч фунтов за кубок. Сделку запланировали возле стадиона "Челси". Однако преступник учуяв слежку, попытался сбежать и выпрыгнул из движущейся машины. Полиции таки удалось задержать мужчину, который оказался лишь посредником. Расследование зашло в тупик.

Но вдруг случилось чудо. Некий Дэвид Корбетт как-то вышел на прогулку со своей собакой по кличке Пиклз. Пес заметил в кустах сверток и начал лаять. Открыв пакет Корбетт не поверл своим глазам — там была богиня Ника.

Пиклз стал звездой Англии. Он был награжден медалью Национальной кинологической лиги. А его хозяин получил чек на 5 тысяч фунтов. Кроме того, Корбетт и Пиклз были приглашены на праздничный банкет сборной Англии после победы на ЧМ-1966.

Триумф и потеря Бразилии

По регламенту турнира, трехкратные чемпионы мира получали трофей навсегда. В 1970 году это удалось сделать сборной Бразилии. Богиня Ника уехала в Рио-де-Жанейро, где ее украли в 1983 году из штаб-квартиры Бразильской футбольной конфедерации. На этот раз кубок был утерян навсегда.

Кубок мира

С 1974 года чемпионам вручается новый трофей, который официально называется Кубок мира ФИФА. В конкурсе на разработку его дизайна приняли участие 53 работы скульпторов из семи стран. Победителем был выбран эскиз итальянца Сильвио Гаццаниги.

Нынешний трофей имеет высоту 36,5 сантиметров и изготовлен из 6,175 килограмма золота. У него круглая основа диаметром 13 сантиметров, выполненная из двух слоев малахита. Дизайн Кубка мира представляет собой дугообразные линии, идущие от основания по спирали вверх, которые образуют основу для золотой копии земного шара.

Нынешний трофей больше нельзя выиграть навсегда. Он остается во владении ФИФА и постоянно хранится в штаб-квартире организации в Цюрихе. За исключением особых мероприятий — таких как Trophy Tour, а также непосредственного проведения чемпионата мира.

Победители мундиалей теперь имеют возможность прикоснуться к Кубку мира лишь в день финала, а в постоянное владение получают позолоченную бронзовую копию.

Чемпионат мира 2018 года выиграла сборная Франции: