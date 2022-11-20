Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення в Ріо: історія Кубка світу з футболу

Переможці ЧМ можуть торкнутися трофею лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують копію

Місяць 32 найкращі збірні світу в Катарі боротимуться за найцінніший футбольний трофей. Історія цього кубка настільки дивовижна, що дивно, як досі про нього не зняли серіал.

Богиня Ніка

У 1928 році президент ФІФА Жуль Ріме вирішив, що настав час визначити найкращу команду всіх континентів. І вже за два роки Уругвай організував чемпіонат світу.

Але що вручати переможцю? Завдання розробити дизайн трофею отримав французький скульптор Абель Лафлер. Він схопив ідею, яка була на поверхні — з грецької міфології. Твір Лафлера був статуеткою крилатої богині перемоги Ніки, що тримає над головою восьмикутний кубок.

Трофей був виконаний із позолоченого срібла з основою із синього напівдорогоцінного каменю – лазуриту. Його висота становила 35 сантиметрів, а вага – 3,8 кілограми.

Першим володарем трофею стала збірна Уругваю, капітан якої Хосе Насассі отримав статуетку богині Ніки з рук Жуля Ріме.

Взуттєва коробка

Перед Другою світовою війною чемпіонат світу виграла Італія і коли Європа спалахнула у вогні, трофей знаходився у сховищі одного з банків Риму. Побоюючись, що під шумок нагороду можуть викрасти звідти, віцепрезидент ФІФА італієць Отторіно Барассі забрав трофей до себе додому. І до кінця війни тримав під ліжком у коробці з-під взуття.

Герой Піклз

За пару місяців до початку ЧС-1996 трофей виставили у Центральній залі Вестмінстера у рамках виставки рідкісних марок Stanley Gibbons Stampex. І 20 березня 1966 року він зник із вітрини.

Незабаром голова Англійської футбольної асоціації Джо Мірс отримав записку від викрадача. Той вимагав 15 000 фунтів за кубок. Угоду запланували біля стадіону "Челсі". Проте злочинець почувши стеження, спробував втекти і вистрибнув з машини, що рухалася. Поліції таки вдалося затримати чоловіка, який виявився лише посередником. Розслідування зайшло в глухий кут.

Але раптом сталося диво. Якийсь Девід Корбетт якось вийшов на прогулянку зі своїм собакою на прізвисько Піклз. Пес помітив у кущах пакунок і почав гавкати. Відкривши пакет Корбетт не повірив своїм очам – там була богиня Ніка.

Піклз став зіркою Англії. Він був нагороджений медаллю Національної кінологічної ліги. А його хазяїн отримав чек на 5 тисяч фунтів. Крім того, Корбетт та Піклз були запрошені на святковий бенкет збірної Англії після перемоги на ЧС-1966.

Тріумф та втрата Бразилії

За регламентом турніру, триразові чемпіони світу здобували трофей назавжди. 1970 року це вдалося зробити збірній Бразилії. Богиня Ніка поїхала до Ріо-де-Жанейро, де її вкрали 1983 року зі штаб-квартири Бразильської футбольної конфедерації. Цього разу кубок було втрачено назавжди.

Кубок світу

З 1974 чемпіонам вручається новий трофей, який офіційно називається Кубок світу ФІФА. У конкурсі на розробку його дизайну взяли участь 53 роботи скульпторів із семи країн. Переможцем було обрано ескіз італійця Сільвіо Гаццаніги.

Нинішній трофей має висоту 36,5 сантиметрів та виготовлений із 6,175 кілограма золота. У нього кругла основа діаметром 13 сантиметрів, виготовлена з двох шарів малахіту. Дизайн Кубка світу є з дугоподібними лініями, що йдуть від основи по спіралі вгору, які утворюють основу для золотої копії земної кулі.

Нинішній трофей більше не можна виграти назавжди. Він залишається у володінні ФІФА і постійно зберігається у штаб-квартирі організації у Цюріху. Крім особливих заходів — таких як Trophy Tour, а також безпосереднього проведення чемпіонату світу.

Переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.

Чемпіонат світу 2018 року виграла збірна Франції: