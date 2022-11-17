ЧС-2022: детальний розклад безкоштовних трансляцій в Україні

Всі ігри мундіалю можна подивитися на телеканалах "Суспільного" та платформі Megogo

У Катарі з 20 листопада по 18 грудня пройде чемпіонат світу з футболу. В Україні "Суспільне Мовлення" безкоштовно транслюватиме всі поєдинки ЧС-2022 — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

На сайті "Суспільного" з’явився детальний розклад трансляцій перших двох турів мундіалю. Дивитись матчі можна буде: на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо).

Трансляція ЧС-2022 в Україні

Перший тур

Неділя, 20 листопада

17:00. Катар — Еквадор (група А): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

Понеділок, 21 листопада

15:00. Англія — Іран (група B): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

18:00. Нідерланди – Сенегал (група А): у записі – місцеві телеканали "Суспільного".

21:00. США — Уельс (група B): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

Вівторок, 22 листопада

12:00. Аргентина — Саудівська Аравія (група С): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

15:00. Данія — Туніс (група D): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

18:00. Мексика — Польща (група C): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

21:00. Франція — Австралія (група D): Суспільне Спорт + місцеві телеканали "Суспільного".

Середа, 23 листопада

12:00. Марокко — Хорватія (група F): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

15:00. Німеччина — Японія (група E): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

18:00. Іспанія — Коста-Ріка (група F): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

21:00. Бельгія — Канада (група E): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

Четвер, 24 листопада

12:00. Швейцарія — Камерун (група G): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

15:00. Уругвай — Південна Корея (група H): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

18:00. Португалія — Гана (група H): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

21:00. Бразилія — Сербія (група G): у повторі — місцеві телеканали "Суспільного".

Другий тур

П’ятниця, 25 листопада

12:00. Уельс — Іран (група B): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

15:00. Катар — Сенегал (група A): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

18:00. Нідерланди — Еквадор (група A): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

21:00. Англія — США (група B): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

Субота, 26 листопада

12:00. Туніс — Австралія (група D): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

15:00. Польща — Саудівська Аравія (група C): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

18:00. Франція — Данія (група D): у повторі — місцеві телеканали "Суспільного".

21:00. Аргентина — Мексика (група C): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

Неділя, 27 листопада

12:00. Японія — Коста-Ріка (група E): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

15:00. Бельгія — Марокко (група F): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

18:00. Хорватія — Канада (група F): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

21:00. Німеччина — Іспанія (група E): у повторі — місцеві телеканали "Суспільного".

Понеділок, 28 листопада

12:00. Камерун — Сербія (група G): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

15:00. Гана — Південна Корея (група H): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

18:00. Бразилія — Швейцарія (група G): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

21:00. Португалія — Уругвай (група H): "Суспільне Спорт" + місцеві телеканали "Суспільного".

Детальний розклад матчів третього туру буде опубліковано пізніше. Але точно відомо, що вісім поєдинків буде показано у прямому ефірі, а ще вісім — у записі.

Нагадаємо також, що в Україні можна переглянути всі матчі у прямому ефірі на платформі Megogo.

Раніше ми писали, що вперше у цьому столітті жодного легіонера з чемпіонату України не буде на мундіалі.

Цікаво, що компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022.