Букмекери назвали головного фаворита ЧС-2022

Мундіаль пройде у Катарі

Лише кілька днів залишилося до початку чемпіонату світу з футболу в Катарі. Фахівці визначили головного претендента на перемогу у турнірі.

Основним претендентом на успіх є найтитулованіша команда в історії – збірна Бразилії. Про це повідомляє Парі-Матч.

На думку аналітиків, найімовірнішим переможцем турніру є команда Бразилії. На успіх п’ятиразових чемпіонів світу можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,75 (імовірність 21%). Основними фаворитами також є збірні Аргентини (15%), Франції (14%), Англії (11%) та Іспанії (11%). Найгірші шанси букмекери дають Ірану, Саудівській Аравії та Коста-Риці – коефіцієнт 751 (0,13%).

Прогноз букмекерів на ЧС-2022 з футболу у Катарі:

Бразилія — 4.75

Аргентина — 6.50

Франція — 7.00

Англія — 9.00

Іспанія — 9.00

Німеччина — 11.00

Португалія — 15.00

Нідерланди — 15.00

Бельгія — 17.00

Данія – 29.00

Уругвай — 51.00

Хорватія — 51.00

Сенегал — 81.00

Швейцарія — 81.00

США — 101.00

Польща – 121.00

Мексика — 151.00

Еквадор — 151.00

Сербія — 151.00

Камерун — 201.00

Канада — 251.00

Марокко — 251.00

Японія — 251.00

Гана — 251.00

Уельс — 251.00

Австралія — 251.00

Південна Корея — 251.00

Катар — 351.00

Туніс — 351.00

Іран — 751.00

Саудівська Аравія — 751.00

Коста-Рика — 751.00

Мундіаль у Катарі розпочнеться 20 листопада та завершиться 18 грудня. Матчі чемпіонату світу пройдуть на восьми аренах, більшість із яких перероблять після свята футболу. До речі, вперше за довгий час на турнірі не буде представників чемпіонату України з футболу.