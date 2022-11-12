Вперше у цьому столітті! Легіонерів з України не запросили на чемпіонат світу

Найближчим до мундіалю був поляк Томаш Кендзьора

Вже 20 листопада у Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. На жаль, збірна України не змогла пробитися на мундіаль. Але раніше у таких випадках ми вболівали за легіонерів УПЛ. А що буде цього разу?

Вперше з 1998 року на чемпіонаті світу з футболу не буде жодного гравця з чемпіонату України.

З 2002 року у заявках національних збірних неодмінно були представники клубів УПЛ, але ця серія перервана у Катарі-2022, повідомляє "Суспільне Спорт".

Найбільший шанс поїхати на мундіаль мав захисник київського "Динамо" Томаш Кендзьора. Перед ЧС-2022 Томаш потрапив до розширеного складу збірної Польщі, але до Катару його тренери не взяли.

Захисник "Чорноморця" Манджрекар Джеймс має у своєму активі 17 матчів за збірну Канади, але виклику на мундіаль не дочекався.

Представництво чемпіонату України на ЧС:

1994 — 0

1998 — 0

2002 — 2 (обидва в складі Нігерії)

2006 — 27 (19 – в Україні, по 3 – у Хорватії, а також Сербії та Чорногорії, 2 – у Польщі)

2010 — 1 (у Нігерії)

2014 — 9 (4 – у Хорватії, по 1 – у Бразилії, Нігерії, Португалії, Нідерландах, Боснії та Герцеговині)

2018 — 3 (2 – у Бразилії, 1 – у Хорватії)

2022 — 0

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня. В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі світової першості — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми повідомляли, що відкриття мундіалю пройде за годину до стартового свистка матчу Катар — Еквадор.