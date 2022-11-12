Вперше у цьому столітті! Легіонерів з України не запросили на чемпіонат світу
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Найближчим до мундіалю був поляк Томаш Кендзьора
Вже 20 листопада у Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. На жаль, збірна України не змогла пробитися на мундіаль. Але раніше у таких випадках ми вболівали за легіонерів УПЛ. А що буде цього разу?
Вперше з 1998 року на чемпіонаті світу з футболу не буде жодного гравця з чемпіонату України.
З 2002 року у заявках національних збірних неодмінно були представники клубів УПЛ, але ця серія перервана у Катарі-2022, повідомляє "Суспільне Спорт".
Найбільший шанс поїхати на мундіаль мав захисник київського "Динамо" Томаш Кендзьора. Перед ЧС-2022 Томаш потрапив до розширеного складу збірної Польщі, але до Катару його тренери не взяли.
Захисник "Чорноморця" Манджрекар Джеймс має у своєму активі 17 матчів за збірну Канади, але виклику на мундіаль не дочекався.
Представництво чемпіонату України на ЧС:
- 1994 — 0
- 1998 — 0
- 2002 — 2 (обидва в складі Нігерії)
- 2006 — 27 (19 – в Україні, по 3 – у Хорватії, а також Сербії та Чорногорії, 2 – у Польщі)
- 2010 — 1 (у Нігерії)
- 2014 — 9 (4 – у Хорватії, по 1 – у Бразилії, Нігерії, Португалії, Нідерландах, Боснії та Герцеговині)
- 2018 — 3 (2 – у Бразилії, 1 – у Хорватії)
- 2022 — 0
Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня. В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі світової першості — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.
Раніше ми повідомляли, що відкриття мундіалю пройде за годину до стартового свистка матчу Катар — Еквадор.