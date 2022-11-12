Нудно! Найсексуальніша жінка світу розкритикувала форму збірної США

Пейдж Спіранак не сподобалися футболки, в яких команда зіграє на ЧС-2022

Гольфістка Пейдж Спіранак, визнана у 2022 році журналом Maxim найсексуальнішою жінкою світу, зібралася дивитися футбльний ЧС у Катарі. І дівчину обурила форма, в якій на мундіаль вирушила збірна США.

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"Привіт усім, це Пейдж, і я маю форму для чемпіонату світу з футболу в США. Багато людей дуже розчаровані, тому що вони думають, що це досить нудно. Чесно кажучи, я змушена погодитися.

Люди пишуть мені: "Форму просто зробили білою та поставили емблему США на передній план". І в цей момент я думаю: справді, що це?" — запостила Спіранак відео в Twitter.

Чемпіонат світу стартує 20 листопада. Збірна США зіграє в одній групі з командами Англії, Уельсу та Ірану.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми повідомляли, що відкриття мундіалю пройде за годину до стартового свистка матчу Катар — Еквадор.