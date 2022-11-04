Рай за 6000 фунтів: де поселили дружин англійських футболістів на ЧС-2022 (фото, відео)

Дівчата житимуть на розкішному лайнері

У Катарі 20 листопада стартує чемпіонат світу з футболу. На мундіаль приїдуть не лише футболісти, а й їхні дівчата та дружини. Принаймні така підтримка буде точно у збірної Англії.

Як повідомляє The Sun, подруги англійських гравців житимуть на розкішному лайнері в порту Дохи. Корабель розрахований на 6762 гостей, а пакетний тур на час мундіалю коштує 6 тисяч фунтів.

Тут житимуть гості ЧС-2022

До послуг мешканців 6 басейнів, 14 джакузі, 13 ресторанів і 30 барів, а також різні дорогі бутіки, салони краси та тренажерні зали.

Крім того, на борту лайнера розташована навіть окрема броварня. Тож пиво литиметься рікою, незважаючи на суворі мусульманські закони. Хоча влада Катару обіцяє не карати фанів за розпивання спиртних напоїв під час мундіалю.

Самі футболісти збірної Англії житимуть у місті і їм заборонено підніматися на борт лайнера.

Подруга Джека Гриліша

Дівчина Еріка Даєра

Дружина Гаррі Магуайра

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня 2022 року на восьми стадіонах у п’яти містах. Фінальний матч відбудеться на "Національному стадіоні" у Лусаїлі. Збірна України не зуміла подолати кваліфікаційний бар’єр, програвши у фіналі стикового раунду команді Уельсу.

Додамо, що збірна Данії з футболу презентувала форму-невидимку через порушення прав людини у Катарі.