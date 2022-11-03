Десять питань про ЧС-2022: гід по мундіалю в Катарі
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Коли старт, де Україна і хто переможе — все, що потрібно знати про головний футбольний фестиваль планети
Чемпіонат світу з футболу подія настільки масштабна, що заплутатися в ній можуть навіть досвідчені вболівальники. А що вже казати про тих, хто футболом цікавиться раз на чотири роки. Ось для таких ми й склали наш гід з мундіалю.
Де пройде ЧС?
Турнір прийматиме Катар. Вперше чемпіонат світу з футболу пройде на Близькому Сході. Це буде перший чемпіонат світу в арабському світі, перший у країні з мусульманською більшістю, перший у країні з абсолютною монархією.
Коли?
Світова першість пройде з 20 листопада до 18 грудня. Вперше чемпіонат світу відбудеться фактично взимку. Все через клімат Катару, де влітку може бути плюс 50 у тіні. Зараз — удвічі холодніше.
Хто бере участь?
Якщо не рахувати Катар, який як господар мундіалю пропустив відбір, то на ЧС-2022 дебютантів не буде.
Учасників 32, вони розділені за класичною схемою — 8 груп по 4 команди.
- Група A: Катар, Нідерланди, Еквадор, Сенегал.
- Група B: Іран, Англія, Уельс, США.
- Група C: Саудівська Аравія, Аргентина, Польща, Мексика.
- Група D: Австрія, Франція, Туніс, Данія.
- Група E: Німеччина, Іспанія, Японія, Коста-Ріка.
- Група F: Марокко, Бельгія, Хорватія, Канада.
- Група G: Сербія, Бразилія, Камерун, Швейцарія.
- Група H: Гана, Португалія, Південна Корея, Уругвай.
У плей-офф виходять команди, які посіли перше та друге місце.
Де ж Україна?
Наша команда у стиковому матчі програла Уельсу та не змогла пробитися на мундіаль.
Хто фаворит?
Букмекери вважають, що найвищі шанси стати чемпіонами світу у бразильців.
Топ-5 команд за котируваннями
- Бразилія — 5.00
- Франція — 7.00
- Аргентина — 7.00
- Англія — 8.00
- Іспанія — 9.00
Який талісман?
Талісманом турніру є якась казкова істота з ім’ям Лаїб, яка нагадує водночас хмару та арафатку — місцевий головний убір.
Який гімн?
Ним стала пісня Hayya Hayya (Better Together) у виконанні американського співака Тринідада Кардони, зірки афробіту Давідо та катарської виконавиці Аїші.
Скільки стадіонів?
До ЧС збудували та реконструювали вісім стадіонів.
- Національний стадіон (Лусаїл) – 80 000 глядачів
- Стадіон 974 (Доха) – 40 000 глядачів.
- Ель-Тумама (Доха) – 40 000 глядачів.
- Ель-Байт (Ель-Хаур) – 60 000 глядачів.
- Ель-Джануб (Ель-Вакра) – 40 000 глядачів.
- Ед’юкейшн-Сіті (Ер-Райян) — 45 350 глядачів.
- Ахмед бен Алі (Ер-Райян) — 44 740 глядачів.
- Халіфа (Ер-Райян) — 45 416 глядачів.
Усі стадіони, як запевняють організатори, оснащені сучасними системами охолодження, які не повинні допускати перевищення температури в 27 градусів.
Який призовий фонд?
Загальний призовий фонд турніру становить близько 1 млрд доларів. Частина піде на виплату клубам, гравці яких поїдуть на ЧС-2022. Частина грошей потрібна для покриття страховки від травм. Інші гроші будуть розподілені таким чином:
- Переможець — $42 млн
- Фіналіст — $30 млн
- Бронзовий призер — $27 млн
- Четверте місце — $25 млн
- Чвертьфіналісти — $17 млн
- Учасники 1/8 фіналу — $13 млн.
- Групова стадія — $9 млн
Де дивитись?
В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.
Дивитись поєдинки можна буде: на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо).