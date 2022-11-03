Десять питань про ЧС-2022: гід по мундіалю в Катарі

Коли старт, де Україна і хто переможе — все, що потрібно знати про головний футбольний фестиваль планети

Чемпіонат світу з футболу подія настільки масштабна, що заплутатися в ній можуть навіть досвідчені вболівальники. А що вже казати про тих, хто футболом цікавиться раз на чотири роки. Ось для таких ми й склали наш гід з мундіалю.

Де пройде ЧС?

Турнір прийматиме Катар. Вперше чемпіонат світу з футболу пройде на Близькому Сході. Це буде перший чемпіонат світу в арабському світі, перший у країні з мусульманською більшістю, перший у країні з абсолютною монархією.

Коли?

Світова першість пройде з 20 листопада до 18 грудня. Вперше чемпіонат світу відбудеться фактично взимку. Все через клімат Катару, де влітку може бути плюс 50 у тіні. Зараз — удвічі холодніше.

Хто бере участь?

Якщо не рахувати Катар, який як господар мундіалю пропустив відбір, то на ЧС-2022 дебютантів не буде.

Учасників 32, вони розділені за класичною схемою — 8 груп по 4 команди.

Група A: Катар, Нідерланди, Еквадор, Сенегал.

Катар, Нідерланди, Еквадор, Сенегал. Група B: Іран, Англія, Уельс, США.

Іран, Англія, Уельс, США. Група C: Саудівська Аравія, Аргентина, Польща, Мексика.

Саудівська Аравія, Аргентина, Польща, Мексика. Група D: Австрія, Франція, Туніс, Данія.

Австрія, Франція, Туніс, Данія. Група E: Німеччина, Іспанія, Японія, Коста-Ріка.

Німеччина, Іспанія, Японія, Коста-Ріка. Група F: Марокко, Бельгія, Хорватія, Канада.

Марокко, Бельгія, Хорватія, Канада. Група G: Сербія, Бразилія, Камерун, Швейцарія.

Сербія, Бразилія, Камерун, Швейцарія. Група H: Гана, Португалія, Південна Корея, Уругвай.

У плей-офф виходять команди, які посіли перше та друге місце.

Де ж Україна?

Наша команда у стиковому матчі програла Уельсу та не змогла пробитися на мундіаль.

Хто фаворит?

Букмекери вважають, що найвищі шанси стати чемпіонами світу у бразильців.

Топ-5 команд за котируваннями

Бразилія — 5.00

Франція — 7.00

Аргентина — 7.00

Англія — 8.00

Іспанія — 9.00

Який талісман?

Талісманом турніру є якась казкова істота з ім’ям Лаїб, яка нагадує водночас хмару та арафатку — місцевий головний убір.

Який гімн?

Ним стала пісня Hayya Hayya (Better Together) у виконанні американського співака Тринідада Кардони, зірки афробіту Давідо та катарської виконавиці Аїші.

Скільки стадіонів?

До ЧС збудували та реконструювали вісім стадіонів.

Національний стадіон (Лусаїл) – 80 000 глядачів Стадіон 974 (Доха) – 40 000 глядачів. Ель-Тумама (Доха) – 40 000 глядачів. Ель-Байт (Ель-Хаур) – 60 000 глядачів. Ель-Джануб (Ель-Вакра) – 40 000 глядачів. Ед’юкейшн-Сіті (Ер-Райян) — 45 350 глядачів. Ахмед бен Алі (Ер-Райян) — 44 740 глядачів. Халіфа (Ер-Райян) — 45 416 глядачів.

Усі стадіони, як запевняють організатори, оснащені сучасними системами охолодження, які не повинні допускати перевищення температури в 27 градусів.

Який призовий фонд?

Загальний призовий фонд турніру становить близько 1 млрд доларів. Частина піде на виплату клубам, гравці яких поїдуть на ЧС-2022. Частина грошей потрібна для покриття страховки від травм. Інші гроші будуть розподілені таким чином:

Переможець — $42 млн

Фіналіст — $30 млн

Бронзовий призер — $27 млн

Четверте місце — $25 млн

Чвертьфіналісти — $17 млн

Учасники 1/8 фіналу — $13 млн.

Групова стадія — $9 млн

Де дивитись?

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Дивитись поєдинки можна буде: на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо).