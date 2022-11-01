Збірна Уельсу змінить назву після ЧС-2022: як називатиметься команда

Валлійці хочуть, щоб їхню команду називали Камрі

Після чемпіонату світу з футболу національні футбольні команди Уельсу можуть змінити свою назву на Камрі (Cymru). Саме так називається Уельс валлійською мовою.

Футбольна асоціація Уельсу провела неофіційні консультації з УЄФА щодо зміни назви, пише Футбол24.

"Команда має називатися Камрі, саме так ми її називаємо тут", — сказав виконавчий директор футбольної асоціації Ноель Муні.

Повідомляється, що на ЧС-2022 до Катару збірна Уельсу поїде під своєю назвою. Але у 2023 році футбольна асоціація Уельсу має намір провести обговорення щодо зміни назви.

"Відродження валлійської мови надає нам почуття великої гордості за те, як ми чинимо зі своєю культурою та спадщиною", — зазначив Муні.

Нагадаємо, що збірна Данії з футболу презентувала форму-невидимку через порушення прав людини у Катарі.

До речі, у Катарі під час мундіалю можна буде пити алкоголь.