Збірна Уельсу змінить назву після ЧС-2022: як називатиметься команда
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Валлійці хочуть, щоб їхню команду називали Камрі
Після чемпіонату світу з футболу національні футбольні команди Уельсу можуть змінити свою назву на Камрі (Cymru). Саме так називається Уельс валлійською мовою.
Футбольна асоціація Уельсу провела неофіційні консультації з УЄФА щодо зміни назви, пише Футбол24.
"Команда має називатися Камрі, саме так ми її називаємо тут", — сказав виконавчий директор футбольної асоціації Ноель Муні.
Повідомляється, що на ЧС-2022 до Катару збірна Уельсу поїде під своєю назвою. Але у 2023 році футбольна асоціація Уельсу має намір провести обговорення щодо зміни назви.
"Відродження валлійської мови надає нам почуття великої гордості за те, як ми чинимо зі своєю культурою та спадщиною", — зазначив Муні.
Нагадаємо, що збірна Данії з футболу презентувала форму-невидимку через порушення прав людини у Катарі.
До речі, у Катарі під час мундіалю можна буде пити алкоголь.