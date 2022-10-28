Фінал буде божевільним: комп’ютер передбачив переможця ЧС-2022

У битві за трофей зійдуться Мессі та Роналду

Компанії BCA Research вдалося змоделювати перебіг чемпіонату світу з футболу. Суперкомп’ютер пророкував, що чемпіоном стане збірна Аргентини. Раніше ми пояснили, чому Україна не замінить Іран на мундіалі.

Дослідження засноване на результатах 192 ігор групового етапу та 64 матчів плей-офф, які були зіграні на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014 та 2018 роках.

У підсумку, за версією BCA Research, Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду зустрінуться один з одним у фіналі ЧС-2022.

"Після довгих підрахунків ми з’ясували, що Аргентина та Ліонель Мессі стануть переможцями чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі. Не виключено, що для цього знадобиться серія післяматчевих пенальті. Аргентина зіткнеться з багатьма складними іграми протягом усієї стадії плей-офф, а фінал буде, по суті, як підкидання монети", – цитує представників BCA Research сайт FourFourTwo.

Сильний аргумент на користь Аргентини – команда не програє з липня 2019 року і виграла Кубок Америки минулого літа.

Ще одним фаворитом ЧС-2022 вважається збірна Англії. Але суперкомп’ютер прогнозує їй півфінал і поразку від Португалії.

Додамо, що збірна Данії з футболу презентувала форму-невидимку через порушення прав людини у Катарі.

До речі, у Катарі під час мундіалю можна буде пити алкоголь.