Такого не чекав ніхто: на ЧС-2022 у Катарі здійснили камінг-аут

Директор ФІФА заявив, що він гей

У неділю, 20 листопада, старт головної спортивної події року – чемпіонату світу з футболу. Вперше турнір пройде в мусульманській країні із суворими законами моралі. І це вже встигли відчути вболівальники.

Буквально за дві доби до старту мундіалю ФІФА заборонила продаж пива на стадіонах.

А влада Катару попередила, що в країні сексом можуть займатися лише чоловік із дружиною. Інакше сім років в’язниці. Надовго сісти до в’язниці тут можна і за гомосексуальність. Тому заява директора ФІФА у зв’язках із громадськістю Брайана Суонсона була як грім серед ясного неба. На прес-конференції в Досі він повідомив, що є геєм.

"З того часу, як я почав працювати у ФІФА, я бачив багато критики на адресу президента Джанні Інфантіно в тому числі від ЛГБТ-спільноти з приводу чемпіонату світу в Катарі. Але я хочу сказати, перебуваючи тут, що як гей я почуваюся комфортно", — наводить слова Суонсона Marca.

Чемпіонат світу 2022 року у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня. Відкриє мундіаль матч Катар — Еквадор. І вже з’явилася інформація, що поєдинок може бути договірним.

Раніше ми писали, що вперше цього століття жодного легіонера з чемпіонату України не буде на мундіалі.

Цікаво, що компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022.