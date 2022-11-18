Катар приготував неприємний сюрприз для футбольних фанів

Близькосхідна країна не пішла на угоду з ФІФА

Несподівано катарські офіційні особи вирішили, що єдині напої, які продаватимуться вболівальникам на стадіонах під час чемпіонату світу з футболу-2022, будуть безалкогольними.

Про це повідомляє The New York Times. Це рішення ставить під загрозу багатомільйонну угоду ФІФА з Budweiser.

Видання посилається на представника оргкомітету чемпіонату. Неназваний чиновник уточнив, що рішення про заборону алкоголю на об’єктах ЧС-2022 вже ухвалено. За інформацією джерела, у ФІФА тепер думають, як залагодити цю ситуацію, адже на кону для футбольної федерації 75-мільйонна доларова угода з виробником пива Budweiser. Крім того, футбольні фанати, напевно, не зрадіють, коли дізнаються про "сухий" закон на Мундіалі за кілька днів до старту ЧС.

До речі, пиво, як і раніше, буде доступне в розкішних люксах, зарезервованих для офіційних осіб ФІФА та інших багатих гостей.

Оновлено: ФІФА офіційно оголосила про заборону продажу алкогольного пива на стадіонах ЧС у Катарі.

ЧС-2022 стартує 20 листопада матчем Катар – Еквадор. Напередодні пролунав великий скандал у зв’язку з матчем-відкриттям.

Раніше Катар опублікував зведення суворих правил для гостей ЧС-2022. До речі, на Мундіалі планували боротися з п'яними фанатами, як у СРСР.