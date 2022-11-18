На ЧС-2022 Мессі відмовився жити разом із партнерами по збірній

Футболіст буде один у номері під час мундіалю

У неділю, 20 листопада, стартує чемпіонат світу з футболу. Читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

Майже всі команди вже прилетіли на мундіаль. Збірна Аргентини теж уже у Катарі. І як зауважили журналісти сайту Ole, нападник аргентинців Ліонель Мессі — єдиний із національної команди, хто живе один у готельному номері.

Таке із 35-річним капітаном аргентинської збірної відбувається вперше на великих турнірах. Раніше у збірній він завжди жив з Хуаном Себастьяном Вероном, а потім із Серхіо Агуеро. Але обидва вже завершили кар’єру. Тож на ЧС-2022 Мессі вирішив сам жити у номері.

На чемпіонаті світу аргентинці потрапили до однієї групи із Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею. Цікаво, що компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.