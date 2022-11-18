На ЧМ-2022 Месси отказался жить вместе с партнерами по сборной

Футболист будет один в номере во время мундиаля

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу. Читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

Почти уже все команды прилетели на мундиаль. Сборная Аргентины тоже уже в Катаре. И как заметили журналисты сайта Ole, нападающий аргентинцев Лионель Месси — единственный из национальной команды, кто живет один в гостиничном номере.

Такое с 35-летним капитаном аргентинской сборной происходит впервые на крупных турнирах. Ранее в сборной он всегда жил с Хуаном Себастьяном Вероном, а потом с Серхио Агуэро. Но оба уже завершили карьеру. Поэтому на ЧМ-2022 Месси решил сам жить в номере.

На чемпионате мира аргентинцы попали в одну группу с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Интересно, что компания EA Sports предсказала Аргентине победу на ЧМ-2022.

Кстати, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.