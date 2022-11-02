ЧМ-2022 в Украине покажут бесплатно: где смотреть

Поединки мундиаля будут транслироваться в Интернете и по телевидению

В Катаре с 20 ноября по 18 декабря пройдет чемпионат мира по футболу. Все матчи турнира будут показаны в Украине бесплатно. Официальным транслятором мундиаля является платформа "Суспільного Мовлення".

Как сообщается на сайте компании, "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Смотреть матчи можно будет: на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" и т.д.).

Кроме того, поединки ЧМ-2020 будут транслироваться на платной платформе MEGOGO, которая покажет все матчи турнира в прямом эфире.

Добавим, что сборная Дании по футболу презентовала форму-невидимку из-за нарушений прав человека в Катаре.

Кстати, в Катаре во время мундиаля можно будет пить алкоголь.