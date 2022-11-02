ЧС-2022 в Україні покажуть безкоштовно: де дивитись

Поєдинки мундіалю транслюватимуться в Інтернеті та по телебаченню

У Катарі з 20 листопада по 18 грудня пройде чемпіонат світу з футболу. Усі матчі турніру будуть показані в Україні безкоштовно. Офіційним транслятором мундіалю є платформа "Суспільного Мовлення".

Як повідомляється на сайті компанії, "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Дивитись матчі можна буде: на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо).

Крім того, поєдинки ЧС-2020 транслюватимуться на платній платформі MEGOGO, яка покаже усі матчі турніру у прямому ефірі.

Додамо, що збірна Данії з футболу презентувала форму-невидимку через порушення прав людини у Катарі.

До речі, у Катарі під час мундіалю можна буде пити алкоголь.