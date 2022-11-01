Україна хоче, щоб на ЧС грали її країни: нова маячня з росії

У рф почали істерити через позицію України щодо країн-агресорів

Україна хоче, щоб на чемпіонаті світу з футболу грали лише ті країни, які їй допомагають, а тому Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до ФІФА з вимогою покарати росію та Іран.

З такою заявою виступив депутат держдуми росії Дмитро Свищев, передає gazeta.ru. Він заявив, що Київ нібито хоче запустити маховик пропаганди, щоб привернути увагу до України під час проведення футбольного турніру.

"Складається враження, що Україна хоче, щоб на чемпіонаті світу грали лише ті країни, які їй допомагають. Нехай тоді влаштовують свій чемпіонат.

Не Україні вирішувати, яка країна має право грати на чемпіонаті світу. Вони хочуть, щоби замість Ірану грали вони. Шукають причини докопатися. Потрібно якісно грати у відбірному турнірі. Якби вони пробилися туди, слово їм би не сказали.

Українські проблеми під час чемпіонату світу підуть на десятий план. Вони переживають за це. Намагаються запустити маховик пропаганди", — заявив Свищев.

Додамо, група іранських футболістів опублікувала заяву на адресу ФІФА з вимогою усунути національну команду від ЧС-2022 через порушення прав людини у країні.

Нагадаємо, збірна України не зуміла подолати кваліфікацію на ЧС-2022, оступившись у фіналі стикового раунду команді Вельсу (0:1). Раніше "Телеграф" пояснював, чому Україна не зможе замінити Іран на Мундіалі, навіть якщо цю команду дискваліфікують.