Золота нога: у Неаполі відкрили оригінальний пам’ятник легенді футболу (фото)

З Марадоною "Наполі" досяг своїх кращих результатів в історії

Перед матчем 12 туру чемпіонату Італії з футболу на домашньому стадіоні "Наполі" відкрили пам’ятник видатному футболісту клубу Дієго Марадоні. 30 жовтня аргентинцю виповнилося б 62 роки. Помер Марадона два роки назад.

Головна особливість статуї – ліва нога Марадони золота. Так клуб хотів відзначити головну ударну потужність свого форварда.

Дієго Марадона грав за "Наполі" з 1984 по 1991 рік. З ним клуб з Неаполя двічі ставав чемпіоном Італії, виграв Кубок УЄФА, Кубок Італії та Суперкубок Італії.

Нагадаємо, у смерті Марадони звинувачували сімох лікарів. На думку прокуратури, медична бригада, яка займалася здоров’ям футболіста, діяла неадекватно, безрозсудно та фактично залишила Марадону без допомоги.

Потім була інформація, що футболіста поховали без серця через фанів.