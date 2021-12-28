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У Неаполі несподівано помер молодший брат Марадони

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Уго Марадона Новина оновлена 28 грудня 2021, 16:40
Уго Марадона

Уго було 52 роки.

У вівторок, 28 грудня, помер Уго Марадона, брат прославленого у минулому футболіста та тренера Дієго Марадони.

Як повідомляє Sportmediaset, причиною смерті став серцевий напад. Незважаючи на те, що Марадону-молодшого доставили до лікарні досить швидко, лікарі врятувати життя йому не змогли і констатували смерть.

Уго Марадона, як і старший брат, також займався футболом і навіть грав за "Наполі", хоч і не так успішно, як Дієго. Крім неаполітанців, він захищав кольори "Асколі", "Райо Вальєкано" та віденського "Рапіда", а також клубів з Венесуели та Японії.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер у листопаді 2020 року і був похований у Буенос-Айресі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", на тижні молодий оманський футболіст помер на полі під час розминки. 29-річний аль-Рукаді впав на газон під час розминки. Футболіста доправили до лікарні із серцевим нападом, але врятувати йому життя лікарі не зуміли. Поєдинок було перенесено, а перед іншими матчами ліги відбулася хвилина мовчання на згадку про Мухалада.

Теги:
#ФК Наполі #Дієго Марадона #Смерть
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