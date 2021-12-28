В Неаполе неожиданно умер младший брат Марадоны

Уго было 52 году.

Во вторник, 28 декабря скончался Уго Марадона, брат прославленного в прошлом футболиста и тренера Диего Марадоны.

Как сообщает Sportmediaset, причиной смерти стал сердечный приступ. Несмотря на то, что Марадону-младшего достаточно быстро доставили в больницу, врачи спасти жизнь ему не смогли и констатировали смерть.

Уго Марадона, как и старший брат, также занимался футболом и даже играл за "Наполи", хотя и не так успешно, как Диего. Помимо неаполитанцев, он защищал цвета "Асколи", "Райо Вальекано" и венского "Рапида", а также клубов из Венесуэлы и Японии.

Напомним, Диего Марадона умер в ноябре 2020 года и был похоронен в Буэнос-Айресе.

Как ранее сообщал "Телеграф", на неделе молодой оманский футболист умер на поле прямо во время разминки. 29-летний аль-Рукади рухнул на газон во время разминки. Футболиста доставили в больницу с сердечным приступом, но спасти ему жизнь врачи не сумели. Поединок был перенесен, а перед другими матчами лиги состоялась минута молчания в память о Мухаладе.