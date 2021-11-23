Марадону похоронили без сердца из-за фанатов

Ультрас "охотились" за сердцем легенды.

Врач и журналист Нельсон Кастро раскрыл шокирующие подробности похорон великого аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер в возрасте 60 лет в ноябре 2020 года.

Слова Кастро доступны на marca.com.

По словам журналиста, после смерти Диего на его сердце началась охота со стороны фанатов футбольного клуба "Химнасия Ла-Плата". Ультрас хотели извлечь сердце легенды футбола. Затея фанатов не увенчалась успехом, и было принято решение похоронить Марадону без сердца.

Кроме того, врачи хотели изучить аномально большое сердце Диего, которое было намного больше, чем у среднестатистического мужчины. Нельсон поведал, что сердце легенды футбола весило полкилограмма, хотя обычное сердце весит около 300 грамм. Кастро отметил, что такие размеры органа вызваны тем, что Марадона был спортсменом с сердечной недостаточностью.

"Была группа людей, представлявших клуб "Химнасия Ла-Плата", которая хотела извлечь сердце Марадоны. Когда об их планах стало известно, то их затея провалилась. В итоге его сердце было извлечено для изучения причин смерти. Сердце Марадоны весило полкилограмма, это было очень большое сердце. Обычно этот орган весит 300 грамм. Хотя у него было сердце спортсмена, которое больше, оно было большим по другой причине. Это было вызвано сердечной недостаточностью", — заявил Кастро.

Отметим, Марадона умер 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Легенду футбола похоронили на кладбище Белла-Виста под Буэнос-Айресом рядом с его родителями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно в Италии футболист "Наполи" повторил знаменитый гол Диего Марадоны.