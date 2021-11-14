В Италии повторили "руку Бога" Марадоны (видео)

Дело Марадоны живет.

В матче юношеских команд "Ромы" и "Наполи" футболисты гостей повторили знаменитый гол легенды футбола Диего Марадоны в ворота сборной Англии.

В поединке "Рома" U-16 — "Наполи" U-16 юный футболист неаполитанцев Диего Панцоло на последних минутах сравнял счет в игре с римлянами, забив гол рукой. Рефери не увидел волейбольного приема со стороны игрока "Наполи" и засчитал мяч, несмотря на протесты "Волков". В итоге встреча завершилась со счетом 2:2.

В сети подметили, что второй мяч "Наполи" был забит в стиле Диего Марадоны, который в 1986 году забил гол рукой в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира. В последствии то взятие ворот получило название "Рука Бога".

Видео гола Диего Панцоло в ворота "Ромы" U-16:

Видео гола Диего Марадоны на ЧМ-1986:

Напомним, Марадона умер в ноябре 2020 года. Аргентинский футболист являлся легендой "Наполи", в котором он провел 7 сезонов. Диего даже дважды выигрывал чемпионат Италии, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в чемпионате Германии был забит уникальный гол с 62 метров. Кроме того, недавно гол-красавец в новом клубе оформил украинец Роман Зозуля, выступающий в испанской Сегунде.