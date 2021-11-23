Марадону поховали без серця через фанів

Ультрас "полювали" за серцем легенди.

Лікар і журналіст Нельсон Кастро розкрив приголомшливі подробиці похорон великого аргентинського футболіста Дієго Марадони, який помер у віці 60 років у листопаді 2020 року.

Слова Кастро доступні на marca.com.

За словами журналіста, після смерті Дієго на його серце почалося полювання з боку фанатів футбольного клубу "Гімназія Ла-Плата". Ультрас хотіли отримати серце легенди футболу. Витівка фанатів не мала успіху, і було прийнято рішення поховати Марадону без серця.

Крім того, лікарі хотіли вивчити аномально велике серце Дієго, яке було набагато більшим, ніж у середньостатистичного чоловіка. Нельсон розповів, що серце легенди футболу важило пів кілограма, хоча звичайне серце важить близько 300 грамів. Кастро зазначив, що такі розміри органу викликані тим, що Марадона був спортсменом з серцевою недостатністю.

"Була група людей, які представляли клуб "Гімназія Ла-Плата", яка хотіла витягти серце Марадони. Коли про їхні плани стало відомо, то їх витівка провалилася. У результаті його серце було видалене для вивчення причин смерті. Серце Марадони важило пів кілограма, це було дуже велике серце. Зазвичай цей орган важить 300 грамів. Хоча у нього було серце спортсмена, яке більше, воно було більшим з іншої причини. Це було викликано серцевою недостатністю", — заявив Кастро.

Зазначимо, Марадона помер 25 листопада 2020 року. Причиною смерті став гострий набряк легень, викликаний хронічною серцевою недостатністю. Легенду футболу поховали на цвинтарі Белла-Віста під Буенос-Айресом поряд з його батьками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно в Італії футболіст "Наполі" повторив знаменитий гол Дієго Марадони.