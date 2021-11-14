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В Італії повторили "руку Бога" Марадони (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дієго Марадона Новина оновлена 14 листопада 2021, 14:26
Дієго Марадона

Справа Марадони живе.

У матчі юнацьких команд "Роми" та "Наполі" футболісти гостей повторили знаменитий гол легенди футболу Дієго Марадони у ворота збірної Англії.

У поєдинку "Рома" U-16 — "Наполі" U-16 юний футболіст неаполітанців Дієго Панцоло на останніх хвилинах зрівняв рахунок у грі з римлянами, забивши гол рукою. Рефері не побачив волейбольного прийому з боку гравця "Наполі" та зарахував м’яч, попри протести "Вовків". У підсумку зустріч завершилась з рахунком 2:2.

У мережі зауважили, що другий м’яч "Наполі" був забитий у стилі Дієго Марадони, який у 1986 році забив гол рукою у ворота збірної Англії у чвертьфіналі чемпіонату світу. Згодом взяття воріт отримало назву "Рука Бога".

Відео голу Дієго Панцоло у ворота "Роми" U-16:

Відео голу Дієго Марадони на ЧС-1986:

Нагадаємо, Марадона помер у листопаді 2020 року. Аргентинський футболіст був легендою "Наполі", в якому він провів 7 сезонів. Дієго навіть двічі вигравав чемпіонат Італії, а також перемагав у Кубку та Суперкубку країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в чемпіонаті Німеччини був забитий унікальний гол з 62 метрів. Крім того, нещодавно гол-красень у новому клубі оформив українець Роман Зозуля, який виступає в іспанській Сегунді.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #ФК Наполі #Дієго Марадона
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