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Футболіст забив гол у топ-чемпіонаті з 62 метрів (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Мілош Пантович забив унікальний гол Новина оновлена 10 листопада 2021, 22:13
Мілош Пантович забив унікальний гол

Унікальний м’яч був забитий у матчі Бундесліги.

Минулого вікенду "Бохум" у рамках поєдинку 11-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2021/22 приймав "Хоффенхайм". Зустріч, яка проходила на "Воновія Рурштадіоні", завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0, а другий м’яч у цій грі був забитий з 62 метрів.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі німецької ліги.

За рахунку 1:0 гості намагалися відігратися у будь-який спосіб і на 97-й хвилині отримали право на кутовий удар. Виручати Хоффенхайм побіг навіть кіпер, однак розіграш кутового обернувся для гостей повним провалом. Футболісти господарів перехопили м’яч, що призвело до наддальнього удару по порожніх воротах у виконанні 25-річного Мілоша Пантовича. Постріл серба виявився більярдним. У результаті "Бохум" здобув переконливу перемогу.

Відео гола Мілоша Пантовича:

Відеоогляд матчу "Бохум" — "Хоффенхайм":

Додамо, що цей успіх дозволив "Бохуму" (13 очок) піднятися на 12-е місце у турнірній таблиці Бундесліги, "Хоффенхайм" (14 очок) — 10-й.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у французькій Лізі 1 футболіст забив рекордний гол з 68 метрів.

Теги:
#Футбол #Бундесліга #ФК Хоффенхайм #Гол #ФК Бохум
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