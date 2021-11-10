Укр

Футболист забил гол в топ-чемпионате с 62 метров (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Милош Пантович забил уникальный гол Новость обновлена 10 ноября 2021, 22:13
Милош Пантович забил уникальный гол

Уникальный мяч был забит в матче Бундеслиги.

В минувший уик-энд "Бохум" в рамках поединка 11-го тура чемпионата Германии сезона 2021/22 принимал "Хоффенхайм". Встреча, которая проходила на "Воновия Рурштадионе", завершилась победой хозяев со счетом 2:0, а второй мяч в этой игре был забит с 62 метров.

Соответствующе видео доступно на YouTube-канале немецкой лиги.

При счете 1:0 гости пытались отыграться любыми способами и на 97-й минуте получили право на угловой удар. Выручать "Хоффенхайм" побежал даже кипер, однако розыгрыш углового обернулся для гостей полным провалом. Футболисты хозяев перехватили мяч, что привело к сверхдальнему удару по пустым воротам в исполнении 25-летнего Милоша Пантовича. Выстрел серба оказался бильярдным по точности. В итоге "Бохум" добыл убедительную победу.

Видео гола Милоша Пантовича:

Видеообзор матча "Бохум" — "Хоффенхайм":

Добавим, что этот успех позволил "Бохуму" (13 очков) подняться на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, "Хоффенхайм" (14 очков) — 10-й.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во французской Лиги 1 футболист забил рекордный гол с 68 метров.

Теги:
#Футбол #Бундеслига #ФК Хоффенхайм #Гол #ФК Бохум
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