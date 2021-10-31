Во Франции футболист забил рекордный гол с 68 метров (видео)

В Лиге 1 был забит умопомрачительный гол.

В матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу "Мец" — "Сент-Этьен" нападающий гостей Вахби Хазри умудрился забить гол ударом с 68-и метров. Это взятие ворот стало рекордным в чемпионате Франции.

Об этом сообщает OptaJean в Twitter.

По информации источника, этот гол считается самым дальним во французском первенстве с момента сбора подобной статистики (с сезона 2006/07). Отметим на 16-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу хозяев 30-летний тунисский нападающий Хазри подхватил мяч в своей штрафной, а затем сверхдальним ударом отправил "снаряд" прямо в цель.

Примечательно, что "Мец" вышел вперед благодаря красивому голу алжирца Фарида Булайи со штрафного, однако гол Вахби стал главным украшением игры, которая в итоге завершилась ничьей (1:1).

Видеообзор матча "Мец" — "Сент-Этьен":

Отметим, этот результат оставил "Мец" и "Сент-Этьен" в зоне вылета Лиги 1. Команды набрали 7 и 6 очков соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче МЛС повторили знаменитый гол шведа Златана Ибрагимовича.