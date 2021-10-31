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У Франції футболіст забив рекордний гол з 68 метрів (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Вахбі Хазрі забив фантастичний гол з 68 метрів Новина оновлена 31 жовтня 2021, 17:09
Вахбі Хазрі забив фантастичний гол з 68 метрів

У Лізі 1 був забитий дивовижний гол.

У матчі 12-го туру чемпіонату Франції з футболу "Мец" — "Сент-Етьєн" нападник гостей Вахбі Хазрі примудрився забити гол ударом з 68 метрів. Це взяття воріт стало рекордним у чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє OptaJean у Twitter.

За інформацією джерела, цей гол вважається самим дальнім у французькій першості з моменту збору подібної статистики (з сезону 2006/07). Зазначимо на 16-й хвилині поєдинку за рахунку 1:0 на користь господарів 30-річний туніський нападник Хазрі підхопив м’яч у своєму штрафному майданчику, а потім наддалеким ударом відправив "снаряд" прямо в ціль.

Примітно, що "Мец" вийшов уперед завдяки гарному голу алжирця Фаріда Булаї зі штрафного, проте гол Вахбі став головною окрасою гри, яка завершилася нічиєю (1:1).

Відеоогляд матчу "Мец" — "Сент-Етьєн":

Зазначимо, цей результат залишив "Мец" та "Сент-Етьєн" у зоні вильоту Ліги 1. Команди набрали 7 та 6 очок відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у матчі МЛС повторили знаменитий гол шведа Златана Ібрагімовича.

Теги:
#Ліга 1 #Гол #ФК Сент-Етьєн #ФК Мец
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