У Франції футболіст забив рекордний гол з 68 метрів (відео)

У Лізі 1 був забитий дивовижний гол.

У матчі 12-го туру чемпіонату Франції з футболу "Мец" — "Сент-Етьєн" нападник гостей Вахбі Хазрі примудрився забити гол ударом з 68 метрів. Це взяття воріт стало рекордним у чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє OptaJean у Twitter.

За інформацією джерела, цей гол вважається самим дальнім у французькій першості з моменту збору подібної статистики (з сезону 2006/07). Зазначимо на 16-й хвилині поєдинку за рахунку 1:0 на користь господарів 30-річний туніський нападник Хазрі підхопив м’яч у своєму штрафному майданчику, а потім наддалеким ударом відправив "снаряд" прямо в ціль.

Примітно, що "Мец" вийшов уперед завдяки гарному голу алжирця Фаріда Булаї зі штрафного, проте гол Вахбі став головною окрасою гри, яка завершилася нічиєю (1:1).

Відеоогляд матчу "Мец" — "Сент-Етьєн":

Зазначимо, цей результат залишив "Мец" та "Сент-Етьєн" у зоні вильоту Ліги 1. Команди набрали 7 та 6 очок відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у матчі МЛС повторили знаменитий гол шведа Златана Ібрагімовича.