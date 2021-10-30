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У США повторили знаменитий гол Ібрагімовича (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дайрон Аспрілья забиває гол Новина оновлена 30 жовтня 2021, 19:30
Дайрон Аспрілья забиває гол

У МЛС вміють забивати гарні голи.

Північноамериканська футбольна ліга МЛС продовжує радувати любителів футболу по всьому світу красивими голами. Нещодавно в матчі регулярного сезону шикарним взяттям воріт відзначився колумбієць Дайрон Аспрілья.

У поєдинку "Портленд" — "Сан-Хосе" за рахунку 1:0 на користь господарів 29-річний нападник Аспрілья подвоїв перевагу своєї команди, зробивши це досить ефектно. Після проникаючого закидання з центру поля кіпер гостей Джей Ті Марсінковськи не зумів зафіксувати м’яч. У результаті Дайрон підробив круглого і ударом у падінні через себе забив чудовий гол. У мережі відразу зазначили, що подібний м’яч забивав одіозний швед Златан Ібрагімович у ворота збірної Англії.

Відео голу Аспрільї:

Відео гола Ібрагімовича:

Зазначимо, "Портленд" переграв "Сан-Хосе" з рахунком 2:0 і продовжує йти в зоні плей-офф Західної конференції (4 місце). "Ертквейкс" — десяті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Мар’ян Швед забив гарний командний гол у Бельгії. Крім того, нещодавно голом від своїх воріт відзначилася воротар збірної України.

Теги:
#Футбол #МЛС #Гол #ФК Портленд Тімберс #ФК Сан-Хосе Ертквейкс
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