У США повторили знаменитий гол Ібрагімовича (відео)

У МЛС вміють забивати гарні голи.

Північноамериканська футбольна ліга МЛС продовжує радувати любителів футболу по всьому світу красивими голами. Нещодавно в матчі регулярного сезону шикарним взяттям воріт відзначився колумбієць Дайрон Аспрілья.

У поєдинку "Портленд" — "Сан-Хосе" за рахунку 1:0 на користь господарів 29-річний нападник Аспрілья подвоїв перевагу своєї команди, зробивши це досить ефектно. Після проникаючого закидання з центру поля кіпер гостей Джей Ті Марсінковськи не зумів зафіксувати м’яч. У результаті Дайрон підробив круглого і ударом у падінні через себе забив чудовий гол. У мережі відразу зазначили, що подібний м’яч забивав одіозний швед Златан Ібрагімович у ворота збірної Англії.

Відео голу Аспрільї:

Відео гола Ібрагімовича:

Зазначимо, "Портленд" переграв "Сан-Хосе" з рахунком 2:0 і продовжує йти в зоні плей-офф Західної конференції (4 місце). "Ертквейкс" — десяті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Мар’ян Швед забив гарний командний гол у Бельгії. Крім того, нещодавно голом від своїх воріт відзначилася воротар збірної України.