Бельгійський клуб похвалився голом українця (відео)

Українець Мар’ян Швед відзначився голом у поєдинку Кубка Бельгії.

У вівторок, 26 жовтня, "Мехелен" в рамках матчу 1/16 фіналу Кубка Бельгії приймав "Юніон Сент-Жиллуа". Зустріч, що проходила на стадіоні "Ахтер де Казерн", завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1, а один із голів оформив український футболіст "Мехелена" Мар’ян Швед.

Відео голів "Мехелена" розмістила на офіційній сторінці клубу у Twitter прес-служба команди.

Вже на 15-й хвилині господарі повели у рахунку. Пресинг "Мехелена" змусив кіпера гостей помилитися, що спричинило взяття воріт у виконанні українця. "Ідеальний пресинг", — відреагувала на гол Мар’яна прес-служба команди.

Додамо, що "Мехелен" у другому таймі подвоїв перевагу господарів, а під завісу поєдинку пропустив один гол. У підсумку команда українця пробилася до наступного раунду турніру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кубку України-2022 у матчі з сімома голами визначився перший чвертьфіналіст турніру.

Нещодавно українець Віктор Коваленко забив шикарний гол у Серії А, який став для нього дебютним у "Спеції". Крім того, у чемпіонаті Італії Руслан Маліновський знову нагадав про себе ідеальним дальнім ударом.