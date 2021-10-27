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Бельгійський клуб похвалився голом українця (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Мар’ян Швед Новина оновлена 27 жовтня 2021, 13:15
Мар’ян Швед

Українець Мар’ян Швед відзначився голом у поєдинку Кубка Бельгії.

У вівторок, 26 жовтня, "Мехелен" в рамках матчу 1/16 фіналу Кубка Бельгії приймав "Юніон Сент-Жиллуа". Зустріч, що проходила на стадіоні "Ахтер де Казерн", завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1, а один із голів оформив український футболіст "Мехелена" Мар’ян Швед.

Відео голів "Мехелена" розмістила на офіційній сторінці клубу у Twitter прес-служба команди.

Вже на 15-й хвилині господарі повели у рахунку. Пресинг "Мехелена" змусив кіпера гостей помилитися, що спричинило взяття воріт у виконанні українця. "Ідеальний пресинг", — відреагувала на гол Мар’яна прес-служба команди.

Додамо, що "Мехелен" у другому таймі подвоїв перевагу господарів, а під завісу поєдинку пропустив один гол. У підсумку команда українця пробилася до наступного раунду турніру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кубку України-2022 у матчі з сімома голами визначився перший чвертьфіналіст турніру.

Нещодавно українець Віктор Коваленко забив шикарний гол у Серії А, який став для нього дебютним у "Спеції". Крім того, у чемпіонаті Італії Руслан Маліновський знову нагадав про себе ідеальним дальнім ударом.

Теги:
#Футбол #Бельгія #Гол #Мар'ян Швед #ФК Мехелен
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