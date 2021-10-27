Бельгийский клуб похвастался голом украинца (видео)

Украинец Марьян Швед отметился голом в поединке Кубка Бельгии.

Во вторник, 26 октября, "Мехелен" в рамках матча 1/16 финала Кубка Бельгии принимал "Юнион Сент-Жиллуа". Встреча, проходившая на стадионе "Ахтер де Казерн", завершилась победой хозяев со счетом 2:1, а один из голов оформил украинский футболист "Мехелена" Марьян Швед.

Видео голов "Мехелена" разместила на официальной страничке клуба в Twitter пресс-служба команды.

Уже на 15-й минуте хозяева повели в счете. Прессинг "Мехелена" вынудил кипера гостей ошибиться, что привело к взятию ворот в исполнении украинца. "Идеальный прессинг", — отреагировала на гол Марьяна пресс-служба "Мехелена".

Добавим, что "Мехелен" во втором тайме удвоил преимущество хозяев, а под занавес поединка пропустил один гол. В итоге команда украинца пробилась в следующий раунд турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кубке Украины-2022 в матче с семью голами определился первый четвертьфиналист турнира.

Недавно украинец Виктор Коваленко забил шикарный гол в Серии А, который стал для него дебютным в "Специи". Кроме того, в чемпионате Италии Руслан Малиновский вновь напомнил о себе идеальным дальним ударом.