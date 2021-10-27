Від своїх воріт! Воротар збірної України забила феноменальний гол (відео)

Дивовижний гол був забитий у матчі жіночої збірної України з футзалу.

У матчі 3-го туру відбору на чемпіонат Європи-2022 з футзалу жіноча збірна України з рахунком 4:1 розгромила вдома команду Фінляндії та з першого місця у групі пробилася до фінальної частини турніру. Особливо красивим виявився четвертий гол "Жовто-синіх" у виконанні голкіпера Вікторії Сагайдачної.

Відеоогляд зустрічі доступний на YouTube-каналі "Асоціація футзалу України".

При рахунку 3:0 збірна Фінляндії відчайдушно намагалася відігратися і задіяла п’ятого польового. Гості зуміли завдати удару, проте Сагайдачна спіймала м’яч і одразу пробила по чужих воротах. У результаті глядачі стали свідками розкішного голу з дальньої дистанції. Зазначимо, що команда Фінляндії таки зуміла забити гол престижу, але зустріч, яка відбулася у Львові на "Боско-Арені", все одно завершилася розгромом — 4:1.

Відео гола від своїх воріт у виконанні Вікторії Сагайдачної – в огляді матчу Україна – Фінляндія:

Додамо, що збірна України виграла відбіркову групу 3 та пробилася до фінального раунду Євро-2022 з футзалу. Турнір пройде навесні наступного року.

Турнірне становище команд

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Англії був забитий неймовірний гол — від подиву попадали навіть одноклубники автора шедевра.