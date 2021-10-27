От своих ворот! Вратарь сборной Украины забила феноменальный гол (видео)

Удивительный гол был забит в матче женской сборной Украины по футзалу.

В матче 3-го тура отбора на чемпионат Европы-2022 по футзалу женская сборная Украины со счетом 4:1 разгромила дома команду Финляндии и с первого места в группе пробилась в финальную часть турнира. Особенно красивым оказался четвертый гол "Желто-синих" в исполнении голкипера Виктории Сагайдачной.

Видеообзор встречи доступен на YouTube-канале "Асоціація футзалу України".

При счете 3:0 сборная Финляндии отчаянно пыталась отыграться и задействовала пятого полевого. Гости сумели нанести удар, однако Сагайдачная поймала мяч и тут же пробила по чужим воротам. В итоге зрители стали свидетелями шикарного гола с дальней дистанции. Отметим, команда Финляндии таки сумела забить гол престижа, но встреча, которая состоялась во Львове на "Боско-Арене", все равно завершилась разгромом — 4:1.

Видео гола от своих ворот в исполнении Виктории Сагайдачной — в обзоре матча Украина — Финляндия:

Добавим, что сборная Украины выиграла отборочную группу 3 и пробилась в финальный раунд Евро-2022 по футзалу. Турнир пройдет весной следующего года.

Турнирное положение команд

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Англии был забит невероятный гол — от удивления попадали даже одноклубники автора забитого мяча.