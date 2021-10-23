Футболист упал от удивления, увидев гол своего одноклубника (видео)

В Англии был забит невероятный гол.

В матче Истмийской лиги (7-й по силе футбольный дивизион в Англии, — прим. ред.) игрок ФК "Летерхед" Александр Сами забил умопомрачительный по красоте гол.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Guardian Football.

В поединке первого тура первенства "Боуэрс & Питси" — "Летерхед" (2:3) Сами оформил хет-трик, а один из мячей форварда оказался просто невероятным. Александр получил мяч вблизи штрафной линии, затем он обманным движением перебросил защитника, и тут же с лету пальнул в "девятку" ворот хозяев — кипер ошалел от такого. К слову, один из одноклубников форварда, увидев такой шедевр, схватился за голову и рухнул на газон.

Видео момента доступно в сети:

В комментариях под видео Александру пророчат премию Пушкаша, которую получает игрок, забивший лучший гол сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Серии А футболист забил гол, держа бутылку в руке в момент удара. Кроме того, в чемпионате Катара был забит феноменальный по красоте гол с центра поля. Также "Телеграф" рассказывал о невероятном голе ударом через себя, который приключился в матче южноамериканского кубка.