Футболіст впав від здивування, побачивши гол свого одноклубника (відео)

В Англії був забитий неймовірний гол.

У матчі Істмійської ліги (7-й по силі футбольний дивізіон в Англії, — прим. ред.) гравець ФК "Летерхед" Александр Самі забив дивовижний за красою гол.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Guardian Football.

У поєдинку першого туру першості "Боуерс & Пітсі" — "Летерхед" (2:3) Самі оформив хет-трик, а один з м’ячів форварда виявився просто неймовірним. Александр отримав м’яч поблизу штрафної лінії, потім він обманним рухом перекинув захисника, і тут же з льоту пальнув у "дев’ятку" воріт господарів — кіпер очманів від такого. До слова, один з одноклубників форварда, побачивши такий шедевр, схопився за голову і впав на газон.

Відео моменту доступно в мережі:

У коментарях під відео Олександру уже хочуть віддати премію Пушкаша, яку отримує гравець, що забив кращий гол сезону за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Серії А футболіст забив гол, тримаючи пляшку в руці в момент удару. Крім того, в чемпіонаті Катару був забитий феноменальний за красою гол з центру поля. Також "Телеграф" розповідав про неймовірне взяття воріт ударом через себе, що сталося в матчі південноамериканського кубка.